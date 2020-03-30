Папа Римський закликав припинити бойові дії у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. Папа Римський Франциск закликав людей припинити всі бойові дії у світі, зазначивши, що спільна боротьба проти COVID-19 повинна зміцнити братерські зв’язки. Про це йдеться у його мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Ми - одна людська родина. Давайте припинемо всі бойові дії. Нехай наша спільна боротьба проти пандемії COVID-19 змусить усіх визнати велику потребу у зміцненні братерських та сестринських зв'язків”, - написав Папа Римський.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск увечері 27 березня виступив зі зверненням до “Граду і миру” (Urbi et Orbi), під час якого помолився про завершення пандемії нового коронавірусу.