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Папа Римський закликав припинити бойові дії у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. Папа Римський Франциск закликав людей припинити всі бойові дії у світі, зазначивши, що спільна боротьба проти COVID-19 повинна зміцнити братерські зв’язки. Про це йдеться у його мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Ми - одна людська родина. Давайте припинемо всі бойові дії. Нехай наша спільна боротьба проти пандемії COVID-19 змусить усіх визнати велику потребу у зміцненні братерських та сестринських зв'язків”, - написав Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск увечері 27 березня виступив зі зверненням до “Граду і миру” (Urbi et Orbi), під час якого помолився про завершення пандемії нового коронавірусу.

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