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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Папа Римский отреагировал на перемирие между Израилем и сектором Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Папа Римский Франциск приветствует прекращение огня на Святой земле и надеется на дальнейший диалог сторон и мир. Об этом понтифик заявил в ходе встречи с новыми послами ряда стран при Святом престоле, сообщает в пятницу служба печати Ватикана, пишет УНН.

Папа Римский отреагировал на перемирие между Израилем и сектором Газа

Детали

“Постоянно думаю о том, что в последние дни происходило на Святой земле. Благодарю Бога за решение прекратить столкновения и надеюсь на прекращение диалога и установление мира”, — сказал понтифик. Он указал, что Святой престол через свою дипломатическую сеть и международную деятельность “поддерживает любые усилия для построения мира, где человеческая жизнь была бы в центре”.

Франциск также констатировал, что пандемия дала понять, “что мировое общество переживает тяжелый момент, если не неспособность решать общие проблемы”, такие как миграционный кризис, климатические изменения и гуманитарные трагедии. “Это — не простые политические или экономические проблемы, это — вопросы правосудия и справедливости, это касается нашего морального долга и вопроса, каким мы оставим мир нашим потомкам”, — добавил Папа Римский.

Контекст

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с киевским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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