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Папа Римський відреагував на перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази

Київ • УНН

 • 15994 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Папа Римський Франциск вітає припинення вогню на Святій землі і сподівається на подальший діалог сторін і мир. Про це понтифік заявив під час зустрічі з новими послами низки країн при Святому престолі, повідомляє в п’ятницю служба друку Ватикану, пише УНН.

Папа Римський відреагував на перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази

Деталі

“Постійно думаю про те, що в останні дні відбувалося на Святій землі. Дякую Богові за рішення припинити зіткнення і сподіваюся на припинення діалогу і встановлення миру”, — сказав понтифік. Він вказав, що Святий престол через свою дипломатичну мережу і міжнародну діяльність “підтримує будь-які зусилля для побудови світу, де людське життя було б в центрі”.

Франциск також констатував, що пандемія дала зрозуміти, “що світове суспільство переживає важкий момент, якщо не нездатність вирішувати спільні проблеми”, такі як міграційну кризу, кліматичні зміни і гуманітарні трагедії. “Це — не прості політичні або економічні проблеми, це — питання правосуддя і справедливості, це стосується нашого морального боргу і питання, яким ми залишимо світ нашим нащадкам”, — додав Папа Римський.

Контекст

Режим припинення вогню вступив в силу в п’ятницю о 02:00 за палестинським і ізраїльським часом (збігається з київським) між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями в секторі Газа. Діючі в Газі угруповання і ізраїльська армія обмінювалися ударами з 10 травня. Ракетні обстріли послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, що живуть там. За цей час радикали випустили по території єврейської держави понад 4 тис. ракет, у відповідь ізраїльські військові бомбардували сотні цілей в анклаві. Згідно з останніми даними МОЗ сектора, кількість загиблих в Газі палестинців досягла 232, 1 900 отримали поранення. З ізраїльського боку загинуло щонайменше 12 осіб.

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