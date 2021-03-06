Папа Римский провел историческую встречу с великим аятоллой Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Папа Римский Франциск в субботу начал историческую встречу с одним из главных духовных лидеров шиитов Ирака, Великим аятоллой Али Систани, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Встреча Франциска в священном городе Ирака Наджаф во время рискованного путешествия по Ираку стала первой встречей понтифика со столь высокопоставленным шиитским священнослужителем.
Отмечается, что Али Систани - одна из самых важных фигур в шиитском исламе как в Ираке, так и за его пределами. Он имеет огромное влияние на политику. 90-летний Систани редко встречается на встречах и отказался от переговоров с нынешним и бывшим премьер-министрами Ирака, по словам близких к нему официальных лиц. Систани согласился встретиться с Папой при условии отсутствия иракских официальных лиц, сообщил Reuters источник.
Встреча с Франциском состоялась в скромном доме Систани, в котором он проживает на протяжении десятилетий, расположенном вдоль узкого переулка в Наджафе.
Что было ранее
Папа Франциск 5 марта прибыл в Багдад с самым рискованным зарубежным визитом с момента избрания Папой в 2012 году. Поездка понтифика стала первым папским визитом в Ирак в истории. В понедельник Папа должен вернуться в Рим.