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Папа Римський провів історичну зустріч з великим аятолою Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Папа Римський Франциск в суботу почав історичну зустріч з одним з головних духовних лідерів шиїтів Іраку, Великим аятолою Алі Сістані, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зустріч Франциска в священному місті Іраку Наджаф під час ризикованої подорожі по Іраку стала першою зустріччю понтифіка зі настільки високопоставленим шиїтським священнослужителем.

Відзначається, що Алі Сістані - одна з найважливіших фігур в шиїтському ісламі як в Іраку, так і за його межами. Він має величезний вплив на політику. 90-річний Сістані рідко зустрічається на зустрічах і відмовився від переговорів з нинішнім і колишнім прем'єр-міністрами Іраку, за словами близьких до нього офіційних осіб. Сістані погодився зустрітися з Папою за умови відсутності іракських офіційних осіб, повідомило Reuters джерело.

Зустріч з Франциском відбулася в скромному будинку Сістані, у якому він проживає протягом десятиліть, розташованому уздовж вузького провулка в Наджафі.

Що було раніше

Папа Франциск 5 березня прибув до Багдада з найбільш ризикованим візитом за кордон з моменту обрання Папою в 2012 році. Поїздка понтифіка стала першим папським візитом до Іраку в історії. У понеділок Папа повинен повернутися до Риму.

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