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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23118 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 41370 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51794 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56181 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50368 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93723 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100161 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Папа Римский пожелал мира Украине

Папа Римский пожелал мира Украине

Киев  •  УНН

 • 9734 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Папа Римский Франциск пожелал Украине мира и экуменического понимания. Об этом он сказал во время встречи с сообществом Папской Украинской Коллегии святого Иосафата, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"Также и в наши дни мир ранен войнами и насилием. В частности, в вашей дорогой Украине, откуда вы походите и куда вернетесь после завершения обучения в Риме, народ переживает драму войны, порождающей страдания в первую очередь в охваченных ею районах, еще более уязвимых из-за приближающихся зимних холодов. И существует также сильное стремление к справедливости и миру, которые устранят все формы злоупотреблений, общественной и политической коррупции - действительности, бремя расходов которой всегда ложится на плечи бедных. Пусть Бог поддерживает и поощряет тех, кто привлекаются в строительство все более справедливого и солидарного общества", - сказал он.

"Сопровождаю вас своим благословением, молясь за мир и экуменическое понимание в Украине. И прошу вас не забывать молиться за меня", - сказал Папа и уделил всем Апостольское благословение.

Напомним, Ватикан напомнил Путину о ответственность за мир в Украине .

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