Папа Римский пожелал мира Украине

"Также и в наши дни мир ранен войнами и насилием. В частности, в вашей дорогой Украине, откуда вы походите и куда вернетесь после завершения обучения в Риме, народ переживает драму войны, порождающей страдания в первую очередь в охваченных ею районах, еще более уязвимых из-за приближающихся зимних холодов. И существует также сильное стремление к справедливости и миру, которые устранят все формы злоупотреблений, общественной и политической коррупции - действительности, бремя расходов которой всегда ложится на плечи бедных. Пусть Бог поддерживает и поощряет тех, кто привлекаются в строительство все более справедливого и солидарного общества", - сказал он.

"Сопровождаю вас своим благословением, молясь за мир и экуменическое понимание в Украине. И прошу вас не забывать молиться за меня", - сказал Папа и уделил всем Апостольское благословение.

Напомним, Ватикан напомнил Путину о ответственность за мир в Украине .