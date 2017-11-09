Папа Римський побажав миру Україні

"Також і в наші дні світ поранений війнами і насильством. Зокрема, у вашій дорогій Україні, звідки ви походите та куди повернетеся після завершення навчання у Римі, досвідчується трагедія війни, яка породжує великі страждання, насамперед, на заторкуваних теренах, які стають ще уразливішими з огляду на наближення зимових холодів. Й існує також сильне прагнення справедливості та миру, які усунуть всі форми зловживань, суспільної та політичної корупції – дійсності, тягар видатків якої завжди лягає на плечі бідних. Нехай же Бог підтримує та заохочує тих, які залучаються в будування дедалі справедливішого та солідарнішого суспільства", - сказав він.

"Супроводжую вас своїм благословенням, молячись за мир і екуменічне порозуміння в Україні. І прошу вас не забувати молитися за мене", - сказав Папа та уділив всім Апостольське благословення.

Нагадаємо, Ватикан нагадав Путіну про відповідальність за мир в Україні.