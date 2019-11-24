Папа Франциск выступил против "невыразимого ужаса" ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Папа Римский Франциск выступил против применения ядерного оружия, назвав "невероятным" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года. Об этом он заявил во время посещения японского города Нагасаки, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Понтифик заявил, что ядерное оружие не является "ответом" на стремление к безопасности, мира и стабильности.
"На самом деле, похоже, что оно всегда мешает этому", - сказал он.
"Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способные причинить друг другу", - сказал Папа Римский.
Позже в воскресенье папа Франциск посетит Хиросиму.
Напомним, Папа Франциск осудил "гибридный" конфликт на Донбассе.