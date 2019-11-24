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Папа Франциск виступив проти "невимовного жаху" ядерної зброї

Папа Франциск виступив проти "невимовного жаху" ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Папа Римський Франциск виступив проти застосування ядерної зброї, назвавши "невимовним" жах, якому піддалися жертви атомного бомбардування в серпні 1945 року. Про це він заявив під час відвідування японського міста Нагасакі, повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Понтифік заявив, що ядерна зброя не є "відповіддю" на прагнення до безпеки, миру і стабільності.

"Насправді, схоже, що вона завжди заважає цьому", - сказав він.

"Це місце змушує нас глибоко усвідомлювати біль і жах, які ми, люди, здатні заподіяти один одному", - сказав Папа Римський.

Пізніше в неділю папа Франциск відвідає Хіросіму.

Нагадаємо, Папа Франциск засудив "гібридний" конфлікт на Донбасі.

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