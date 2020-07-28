Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 421 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает УНН.
“В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице РФ умер 4 421 человек с коронавирусом.
В Москве, согласно статистике, значительно улучшилась ситуация с распространением коронавируса, которая была самой сложной в России. Всего в городе выявлен 238 641 случай заражения, в том числе 694 за последние сутки. Выздоровели 174 985 человек. В российской столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
В общем, в России зафиксированны 818 120 инфицированных, из них — 13 354 человек погибли. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.