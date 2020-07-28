Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 421 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 10. Про це повідомили в понеділок в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з поширенням інфекції, передає УНН.
“У Москві померли 10 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — сказали в штабі.
Всього за час пандемії в столиці РФ помер 4 421 особи з коронавірусом.
У Москві, згідно зі статистикою, значно покращилася ситуація з поширенням коронавірусу, яка була найскладнішою в Росії. Всього в місті виявлено 238 641 випадок зараження, в тому числі 694 за останню добу. Одужали 174 985 осіб. У російській столиці ведеться кампанія з масового добровільного тестування громадян на антитіла до коронавірусної інфекції.
Загалом, в Росії зафіксовані 818 120 інфікованих, з них — 13 354 людей загинули. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.