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Пандемия: Египет ужесточает ограничения, чтобы обуздать COVID-19

Пандемия: Египет ужесточает ограничения, чтобы обуздать COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18868 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Египетские магазины, торговые центры и рестораны более не смогут обслуживать клиентов после 21:00. По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, такие меры должны помочь сдержать коронавирус в течение ближайших двух недель, начиная с четверга, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам премьер-министра, в этот же период будут запрещены массовые собрания и концерты, а пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

Сообщается, что в последние недели число новых случаев коронавируса в Египте неуклонно растет, и официальные лица предупреждают о дальнейшем распространении инфекций, поскольку семьи встречаются во время религиозных праздников, не соблюдая меры безопасности.

По словам Мадбули, власти уже оштрафовали 1,7 миллиона человек на 50 египетских фунтов (около 88 грн) каждого за то, что те не носили маски в общественных местах.

Правительство развертывает общенациональную программу вакцинации с января, и премьер сказал, что на данный момент вакцинировано около 1 миллиона человек.

Египет ожидает получить 4,9 миллиона доз различных типов вакцины против коронавируса в мае, самая ранняя партия — 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которая должна прибыть на следующей неделе.

Министерство здравоохранения сообщило о 1090 новых случаях заболевания и еще 60 летальных исходах по состоянию на вторник. Эксперты говорят, что официальные цифры, вероятно, отражают лишь небольшую часть случаев COVID-19 в стране из-за относительно ограниченного тестирования и отсутствия результатов частных тестов.

Напомним

Турция продолжила требование о отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из Украины до 31 мая 2021 года.

Ранее УНН сообщал, что несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, украинцы не отказывают себе в отдыхе. Например, чартеры в Египет летают с периодичностью маршруток.

Кроме того, украинцы продолжают пользоваться ранним бронированием туров, хотя спрос на турпоездки за границу значительно уменьшился за “карантинный” год.

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