Туреччина подовжила вимогу про негативний тест на COVID-19 для українських туристів до кінця травня

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“До уваги громадян України та інших країн, які планують подорож до Туреччини! Термін дії вимоги щодо пред’явлення негативного результату тесту ПЛР на SARS-CoV, зробленого протягом останніх 72 годин перед моментом в’їзду, подовжено до 31 травня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що не дивлячись на погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, українці не відмовляють собі у відпочинку. Наприклад, чартери до Єгипту літають з періодичністю маршруток.



Окрім того, українці продовжують користуватися раннім бронюванням турів, хоча попит на турпоїздки за кордон значно зменшився за “карантинний” рік.