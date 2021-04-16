Турция продлила требование о отрицательном тесте на COVID-19 для украинских туристов до конца мая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Турция продолжила требование о отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из Украины до 31 мая 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook пишет Посольство Украины в Турецкой Республике, передает УНН.
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“Вниманию граждан Украины и других стран, планирующих путешествие в Турцию! Срок действия требования о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР на SARS-CoV, сделанного в течение последних 72 часов перед моментом въезда, продлен до 31 мая 2021 года”, — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, украинцы не отказывают себе в отдыхе. Например, чартеры в Египет летают с периодичностью маршруток.
Кроме того, украинцы продолжают пользоваться ранним бронированием туров, хотя спрос на турпоездки за границу значительно уменьшился за “карантинный” год.