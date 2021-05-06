Пандемія: Єгипет посилює обмеження, щоб приборкати COVID-19

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За словами прем’єр-міністра, в цей же період будуть заборонені масові зібрання і концерти, а пляжі і парки будуть закриті з 12 по 16 травня.

Повідомляється, що в останні тижні кількість нових випадків коронавірусу в Єгипті неухильно зростає, і офіційні особи попереджають про подальше поширення інфекцій, оскільки сім’ї зустрічаються під час релігійних свят, не дотримуючись заходів безпеки.

За словами Мадбулі, влада вже оштрафували 1,7 мільйона осіб на 50 єгипетських фунтів (близько 88 грн) кожного за те, що ті не носили маски в громадських місцях.

Уряд розгортає загальнонаціональну програму вакцинації з січня, і прем’єр сказав, що на даний момент вакциновано близько 1 мільйона осіб.

Єгипет очікує отримати 4,9 мільйона доз різних типів вакцини проти коронавірусу в травні, найбільш рання партія — 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca, яка повинна прибути наступного тижня.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про 1090 нових випадків захворювання і ще 60 летальних випадків станом на вівторок. Експерти кажуть, що офіційні цифри, ймовірно, відображають лише невелику частину випадків COVID-19 в країні через відносно обмежене тестування та відсутність результатів приватних тестів.

Нагадаємо

Туреччина продовжила вимогу про негативний тест на коронавірус для мандрівників з України до 31 травня 2021 року.



Раніше УНН повідомляв, що незважаючи на погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, українці не відмовляють собі у відпочинку. Наприклад, чартери до Єгипту літають з періодичністю маршруток.



Крім того, українці продовжують користуватися раннім бронюванням турів, хоча попит на турпоїздки за кордон значно зменшився за “карантинний” рік.