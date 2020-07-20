Пандемия: сегодня в Азербайджане продлены строгие карантинные мероприятия в крупнейших городах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Решение о продлении до 5 августа жесткого карантинного режима в четырнадцати крупных городах и районах Азербайджана, включая столицу, вступает в силу 20 июля. Учитывая сохраняющуюся сложную эпидемиологическую ситуацию, в пятницу правительство страны объявило о продлении жесткого карантина на части территории республики, срок которого истекал 20 июля, еще на две недели. Одновременно на всей территории страны до 31 августа был продлен особый карантинный режим, информирует УНН.
Наряду с Баку, на который приходится более половины случаев инфицирования коронавирусом по стране, в зону жесткого карантина входят города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгаит и Евлах, а также Апшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сиязаньский и Шекинский районы. В них сохраняется запрет на деятельность крупных торговых центров, музеев и выставочных залов, рестораны и кафе будут по-прежнему оказывать услуги только навынос. На предстоящие две недели останется закрытым бакинский метрополитен. По субботам и воскресеньям будут останавливать перевозку пассажиров все виды общественного транспорта.
В то же время сделаны и некоторые послабления. В частности, с понедельника возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, которые были закрыты с 21 июня. С двух до трех часов продлевается время предоставления СМС-разрешений на выход граждан из дома. Кроме работников госорганов, бюджетных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых в период карантина не запрещена, все остальные граждане могут выходить из дома только в следующих случаях: при необходимости медицинской помощи; для покупки продуктов питания, лекарств, походов на почту и в банк, совершения прогулок на свежем воздухе со строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции. При этом разрешение на такие выходы предоставляется только раз в день.
Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включавший ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта — особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего инфекция стала вновь распространяться. С 5 июня ежедневно регистрировалось более 300 случаев заражения, 19 июня суточный показатель впервые превысил 400, а 23 июня — 500.
В минувшее воскресенье впервые за месяц суточный прирост числа новых случаев заражения вновь опустился ниже 400. Кроме того, в течение последних пяти дней показатель выздоровевших за сутки превышает количество инфицированных.
Всего в Азербайджане, согласно данным Минздрава республики, выявлен 27 521 случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 967 пациентов, умерли 354 человека.