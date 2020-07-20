Пандемия: сегодня в Азербайджане продлены строгие карантинные мероприятия в крупнейших городах

Наряду с Баку, на который приходится более половины случаев инфицирования коронавирусом по стране, в зону жесткого карантина входят города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгаит и Евлах, а также Апшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сиязаньский и Шекинский районы. В них сохраняется запрет на деятельность крупных торговых центров, музеев и выставочных залов, рестораны и кафе будут по-прежнему оказывать услуги только навынос. На предстоящие две недели останется закрытым бакинский метрополитен. По субботам и воскресеньям будут останавливать перевозку пассажиров все виды общественного транспорта.

В то же время сделаны и некоторые послабления. В частности, с понедельника возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, которые были закрыты с 21 июня. С двух до трех часов продлевается время предоставления СМС-разрешений на выход граждан из дома. Кроме работников госорганов, бюджетных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых в период карантина не запрещена, все остальные граждане могут выходить из дома только в следующих случаях: при необходимости медицинской помощи; для покупки продуктов питания, лекарств, походов на почту и в банк, совершения прогулок на свежем воздухе со строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции. При этом разрешение на такие выходы предоставляется только раз в день.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включавший ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта — особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего инфекция стала вновь распространяться. С 5 июня ежедневно регистрировалось более 300 случаев заражения, 19 июня суточный показатель впервые превысил 400, а 23 июня — 500.

В минувшее воскресенье впервые за месяц суточный прирост числа новых случаев заражения вновь опустился ниже 400. Кроме того, в течение последних пяти дней показатель выздоровевших за сутки превышает количество инфицированных.

Всего в Азербайджане, согласно данным Минздрава республики, выявлен 27 521 случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 967 пациентов, умерли 354 человека.