Пандемія: відсьогодні в Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи у всіх найбільших містах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Рішення про продовження до 5 серпня жорсткого карантинного режиму в чотирнадцяти великих містах і районах Азербайджану, включаючи столицю, вступає в силу 20 липня. З огляду на складну епідеміологічну ситуацію, яка зберігається, в п’ятницю уряд країни оголосив про продовження суворого карантину на частини території республіки, термін якого минав 20 липня, ще на два тижні. Одночасно на всій території країни до 31 серпня був продовжений особливий карантинний режим, інформує УНН.

Поряд з Баку, на який припадає більше половини випадків інфікування коронавірусом по країні, в зону жорсткого карантину входять міста Джалилабад, Гянджа, Масалли, Мінгячевір, Сумгаїт і Євлах, а також Апшеронський, Бардінський, Геранбойський, Гейгельський, Хачмазський, Сіязаньський і Шекинський райони. У них зберігається заборона на діяльність великих торгівельних центрів, музеїв і виставкових залів, ресторани і кафе будуть як і раніше надавати послуги тільки на виніс. На майбутні два тижні залишиться закритим бакинський метрополітен. По суботах і неділях зупинятимуть перевезення пасажирів всі види громадського транспорту.

У той же час зроблені і деякі послаблення. Зокрема, з понеділка відновлюють роботу перукарні та салони краси, які були закриті з 21 червня. З двох до трьох годин продовжується час надання СМС-дозволів на вихід громадян з дому. Крім працівників держорганів, бюджетних організацій, а також суб’єктів підприємництва, діяльність яких в період карантину не заборонена, всі інші громадяни можуть виходити з дому тільки в наступних випадках: при необхідності медичної допомоги; для покупки продуктів харчування, ліків, походів на пошту і в банк, здійснення прогулянок на свіжому повітрі із суворим дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції. При цьому дозвіл на такі виходи надається тільки раз в день.

Перший випадок зараження коронавірусом в Азербайджані було виявлено 28 лютого. З 14 березня в країні був введений особливий режим, що включав ряд заходів соціальної ізоляції, а з 24 березня — особливий карантинний режим. З 27 квітня влада почала поетапне пом’якшення обмежень, після чого інфекція стала знову поширюватися. З 5 червня щодня реєструвалося понад 300 випадків зараження, 19 червня добовий показник вперше перевищив 400, а 23 червня — 500.

Минулої неділі вперше за місяць добовий приріст кількості нових випадків зараження знову опустився нижче 400. Крім того, протягом останніх п’яти днів показник одужалихи за добу перевищує кількість інфікованих.

Всього в Азербайджані, згідно з даними МОЗ республіки, виявлено 27 521 випадок зараження коронавірусом, одужали 18 967 пацієнтів, померли 354 людини.

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