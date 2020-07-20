Пандемія: відсьогодні в Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи у всіх найбільших містах

Поряд з Баку, на який припадає більше половини випадків інфікування коронавірусом по країні, в зону жорсткого карантину входять міста Джалилабад, Гянджа, Масалли, Мінгячевір, Сумгаїт і Євлах, а також Апшеронський, Бардінський, Геранбойський, Гейгельський, Хачмазський, Сіязаньський і Шекинський райони. У них зберігається заборона на діяльність великих торгівельних центрів, музеїв і виставкових залів, ресторани і кафе будуть як і раніше надавати послуги тільки на виніс. На майбутні два тижні залишиться закритим бакинський метрополітен. По суботах і неділях зупинятимуть перевезення пасажирів всі види громадського транспорту.

У той же час зроблені і деякі послаблення. Зокрема, з понеділка відновлюють роботу перукарні та салони краси, які були закриті з 21 червня. З двох до трьох годин продовжується час надання СМС-дозволів на вихід громадян з дому. Крім працівників держорганів, бюджетних організацій, а також суб’єктів підприємництва, діяльність яких в період карантину не заборонена, всі інші громадяни можуть виходити з дому тільки в наступних випадках: при необхідності медичної допомоги; для покупки продуктів харчування, ліків, походів на пошту і в банк, здійснення прогулянок на свіжому повітрі із суворим дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції. При цьому дозвіл на такі виходи надається тільки раз в день.

Перший випадок зараження коронавірусом в Азербайджані було виявлено 28 лютого. З 14 березня в країні був введений особливий режим, що включав ряд заходів соціальної ізоляції, а з 24 березня — особливий карантинний режим. З 27 квітня влада почала поетапне пом’якшення обмежень, після чого інфекція стала знову поширюватися. З 5 червня щодня реєструвалося понад 300 випадків зараження, 19 червня добовий показник вперше перевищив 400, а 23 червня — 500.

Минулої неділі вперше за місяць добовий приріст кількості нових випадків зараження знову опустився нижче 400. Крім того, протягом останніх п’яти днів показник одужалихи за добу перевищує кількість інфікованих.

Всього в Азербайджані, згідно з даними МОЗ республіки, виявлено 27 521 випадок зараження коронавірусом, одужали 18 967 пацієнтів, померли 354 людини.