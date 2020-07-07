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Пандемия: ученые из Сингапура предупреждают о появлении нового коронавируса в ближайшее десятилетие

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Ученые из Сингапура уверены в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который вновь будет передаваться от животного к человеку. Такое мнение руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа приводит во вторник газета The Straits Times, пишет УНН.

“Совершенно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса”, — указал эксперт, признав, что “существует неопределенность, когда точно это случится и насколько серьезной будет вспышка”. Он также отметил, что “ученые серьезно обеспокоены, что SARS-CoV-2 (код — название вызвавшего пандемию коронавируса) может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно”.

Ученый, который в 2013 году после обнаружения MERS (ближневосточный респираторный синдром) уже предсказывал появление в ближайшие годы нового типа вируса, признал опасность ситуации в Южной Америке, где только в Бразилии число инфицированных превышает 1,6 млн человек. По его словам, “наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают во многих местах”. “Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно и могут заражать как других животных, так и человека”, — добавил Ван Линьфа.

Одновременно замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей. “Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов”, — сказал эксперт. Единственным способом, по его словам, “является проведение анализов на антитела”.

Как стало известно ранее, ученый допустил существование SARS-CoV-2 в “спящем” режиме до пандемии.

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