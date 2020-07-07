Пандемія: вчені з Сінгапуру попереджають про появу нового коронавірусу у найближче десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Вчені з Сінгапуру впевнені в появі в найближче десятиліття нового коронавірусу, який знову буде передаватися від тварини до людини. Таку думку керівника програми нових інфекційних захворювань при Національному університеті Сінгапуру професора Ван Ліньфа наводить у вівторок газета The Straits Times, пише УНН.
“Абсолютно точно варто очікувати поширення нового коронавірусу”, — вказав експерт, визнавши, що “існує невизначеність, коли точно це станеться і наскільки серйозним буде спалах”. Він також зазначив, що “вчені серйозно стурбовані, що SARS-CoV-2 (код — назва коронавірусу, що викликав пандемію) може передаватися від людини до тварин, а потім через деякий час назад”.
Вчений, який в 2013 році після виявлення MERS (близькосхідного респіраторного синдрому) вже передбачав появу в найближчі роки нового типу вірусу, визнав небезпеку ситуації в Південній Америці, де тільки в Бразилії кількісит інфікованих перевищує 1,6 млн осіб. За його словами, “найбільш песимістичною виглядає можливість зворотного зараження кажанів, які мешкають в багатьох місцях”. “Як показав досвід, ці тварини переносять вірус безсимптомно і можуть заражати як інших тварин, так і людину”, — додав Ван Ліньфа.
Одночасно заступник керівника Школи громадського здоров’я імені Со Сві Хока при Національному університеті Сінгапуру Алекс Кук зазначив, що в даний час реальна кількість інфікованих коронавірусом може бути в 10 разів вище офіційних показників. “Вчені не можуть назвати точні цифри, оскільки у багатьох захворювання протікає без будь-яких симптомів”, — сказав експерт. Єдиним способом, за його словами, “є проведення аналізів на антитіла”.
Як стало відомо раніше, вчений припустив існування SARS-CoV-2 в “сплячому” режимі до пандемії.