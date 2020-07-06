COVID-19: вчений припустив існування SARS-CoV-2 у "сплячому" режимі до пандемії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. До початку пандемії коронавірус SARS-CoV-2 був у “сплячому” стані і активізувався при поєднанні природних обставин. Про це заявив старший співробітник Центру доказової медицини в Оксфордському університеті (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пише The Telegraph, інформує УНН.

Він стверджує, що багато вірусів у світі неактивні і проявляють себе при сприятливих умовах. “Куди пішов SARS-1 (Важкий гострий респіраторний синдром, викликаний коронавірусом SARS-CoV; його спалах стався у 2003 році)? Він просто пішов. Тому нам потрібно задуматися. Необхідно досліджувати екологію вірусу, зрозуміти, як він виникає і мутує”, — зазначив Джефферсон.

Раніше, група дослідників, в яку входять 239 фахівців з 32 країн, підготувала відкритий лист керівництву Всесвітньої організацією охорони здоров’я (ВООЗ), в ньому пропонується визнати, що новий коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом, надовго затримуючись в повітрі.

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