COVID-19: ученый допустил существование SARS-CoV-2 в "спящем" режиме до пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в “спящем” состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств. Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пишет The Telegraph, информирует УНН.
Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях. “Куда ушел SARS-1 (Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его выспышка произошла в 2003 году)? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься. Необходимо исследовать экологию вируса, понять, как он возникает и мутирует”, — отметил Джефферсон.
Ранее, группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе.