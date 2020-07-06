COVID-19: ученый допустил существование SARS-CoV-2 в "спящем" режиме до пандемии

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 23951 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 37490 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 107384 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116553 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156920 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118410 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146159 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102931 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев  •  УНН

 • 15626 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в “спящем” состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств. Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пишет The Telegraph, информирует УНН.

Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях. “Куда ушел SARS-1 (Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его выспышка произошла в 2003 году)? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься. Необходимо исследовать экологию вируса, понять, как он возникает и мутирует”, — отметил Джефферсон.

Ранее, группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе.

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