Пандемия: в России уже свыше 660 тысяч случаев COVID-19, количество жертв приближается к 10 тысячам человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост — меньше 7 тыс. случаев. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет УНН.
Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 661 165. Три дня суточный рост не превышает 1%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), временно оккупированном РФ Севастополе (0,4%), данные которого учитывают российские ведомства, Московской области (0,5%), Дагестане (0,5%), Ингушетия (0,6%).
Новые 662 случая выявлены в Москве, 317 — в Московской области, 266 — в Ханты-Мансийском АО, 258 — в Санкт-Петербурге, 243 — в Иркутской области.
Всего в России в настоящее время продолжают лечение 222 504 человека.
Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 6 047, всего выздоровели уже 428 978 человек.
Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 64,8% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.
По выздоровлению выписаны за сутки 1 055 человек в Москве, 849 в Санкт-Петербурге, 750 в Московской области, 389 в Красноярском крае и 220 в Нижегородской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 147 против 216 днем ранее, всего от инфекции умерли 9 683 человека.
Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,46% от всех заразившихся в России.
За сутки умерли 39 человек в Москве, 45 в Санкт-Петербурге, 10 в Московской области, семь в Нижегородской области и шесть в Свердловской.
Статистика COVID-19 в РФ на 2 июля 2020 года.
Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя: