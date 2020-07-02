Пандемия: в России уже свыше 660 тысяч случаев COVID-19, количество жертв приближается к 10 тысячам человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост — меньше 7 тыс. случаев. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет УНН.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 661 165. Три дня суточный рост не превышает 1%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), временно оккупированном РФ Севастополе (0,4%), данные которого учитывают российские ведомства, Московской области (0,5%), Дагестане (0,5%), Ингушетия (0,6%).

Новые 662 случая выявлены в Москве, 317 — в Московской области, 266 — в Ханты-Мансийском АО, 258 — в Санкт-Петербурге, 243 — в Иркутской области.

Всего в России в настоящее время продолжают лечение 222 504 человека.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 6 047, всего выздоровели уже 428 978 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 64,8% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.

По выздоровлению выписаны за сутки 1 055 человек в Москве, 849 в Санкт-Петербурге, 750 в Московской области, 389 в Красноярском крае и 220 в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 147 против 216 днем ранее, всего от инфекции умерли 9 683 человека.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,46% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 39 человек в Москве, 45 в Санкт-Петербурге, 10 в Московской области, семь в Нижегородской области и шесть в Свердловской.

Статистика COVID-19 в РФ на 2 июля 2020 года.

Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

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