Пандемія: у Росії вже понад 660 тисяч випадків COVID-19, кількість жертв наближається до 10 тисяч осіб

КИЇВ. 2 липня. УНН. Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії склала 6 760, вже тиждень щодобовий приріст — менше 7 тис. випадків. Про це повідомили журналістам у четвер в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавіусної інфекції, пише УНН.