Пандемія: у Росії вже понад 660 тисяч випадків COVID-19, кількість жертв наближається до 10 тисяч осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії склала 6 760, вже тиждень щодобовий приріст — менше 7 тис. випадків. Про це повідомили журналістам у четвер в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавіусної інфекції, пише УНН.

Згідно з даними штабу, загальне кількість інфікованих досягла 661 165. Три дні добове зростання не перевищує 1%.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Ненецькому АО (0%), Чукотському АО (0%), Москві (0,3%), тимчасово окупованому РФ Севастополі (0,4%), дані якого враховують російські відомства, Московської області (0,5%), Дагестані (0,5%), Інгушетії (0,6%).

Нові 662 випадки виявлені в Москві, 317 — в Московській області, 266 — в Ханти-Мансійському АО, 258 — в Санкт-Петербурзі, 243 — в Іркутській області.

Всього в Росії в даний час продовжують лікування 222 504 особи.

Кількість одужалих пацієнтів в Росії, у яких діагностували коронавірус, зросла за добу на 6 047, всього одужали вже 428 978 осіб.

Згідно з даними штабу, частка одужалих перевищила 64,8% від загальної кількості інфікованих коронавірусом в країні.

Через одужання виписані на добу 1 055 чоловік в Москві, 849 у Санкт-Петербурзі, 750 в Московській області, 389 в Красноярському краї і 220 в Нижньогородській області.

Кількість смертей через коронавірус в Росії збільшилася за добу на 147 проти 216 днем раніше, всього від інфекції померли 9 683 людини.

Згідно з даними штабу, загальна кількість померлих становить 1,46% від всіх інфікованих у Росії.

За добу померли 39 осіб в Москві, 45 в Санкт-Петербурзі, 10 в Московській області, сім в Нижньогородській області і шість в Свердловській.

Стастистика COVID-19 в РФ на 2 липня 2020 року.

Зазначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим і Севастополя:

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