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Пандемия: в Польше ввели частичные послабления карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Польши утвердили решение об отмене масочного режима на свежем воздухе с 15 мая. Соответствующее распоряжение было опубликовано поздним вечером в четверг, пишет УНН со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

Детали

Как указано в документе, маски можно не носить на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м. Надевать маску по-прежнему следует в помещении и транспорте, на кладбищах, парковках и бульварах. Не надевать маску теперь разрешено молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.

Повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября прошлого года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках. Отмена этой нормы — одно из самых долгожданных решений в польском обществе.

Контекст

В Польше в феврале началась третья волна эпидемии, но ее пик уже пройден. В последние дни суточный прирост составлял 2 — 6 тыс. новых случаев. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 818 378 человек, умерли 68 993, выздоровел 2 546 751. Более 142 тыс. человек находятся на карантине. За все время эпидемии в стране было сделано более 14,6 млн тестов.

Согласно статистике ВОЗ — в Польше 2 818 378 случаев заболевания, жертвами стали 68 993 человека.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 г. За минувшие месяцы в страну поступило более 12,9 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 13 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 9,7 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 3,3 млн.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. Рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Со вторника с соблюдением санитарных мер безопасности к работе вернулись магазины в торговых центрах, часть учреждений культуры и спорта. К началу июня почти все секторы экономики будут функционировать с рядом ограничений.

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