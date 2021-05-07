Пандемія: у Польщі запровадили часткові послаблення карантину

Деталі

Як зазначено в документі, маски можна не носити на вулиці за умови дотримання соціальної дистанції 1,5 м. Одягати маску як і раніше слід в приміщенні і транспорті, на кладовищах, парковках і бульварах. Не надягати маску тепер дозволено молодятам в РАГСі під час весільної церемонії.

Повсюдний масковий режим був введений в Польщі на фоні другої хвилі епідемії 10 жовтня минулого року. Протягом восьми місяців без маски можна було знаходитися тільки в будинку, в особистому автомобілі, в лісі і парках. Скасування цієї норми — одне з найбільш очікуваних рішень в польському суспільстві.

Контекст

У Польщі в лютому почалася третя хвиля епідемії, але її пік уже пройдено. В останні дні добовий приріст становив 2 — 6 тис. нових випадків. Всього починаючи з 4 березня, коли в республіці було виявлено перший випадок інфікування коронавірусом, ним заразилися 2 818 378 осіб, померли 68 993, видужали 2 546 751. Більше 142 тис. осіб перебувають на карантині. За весь час епідемії в країні було зроблено більш 14,6 млн тестів.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Польщі 2 818 378 випадків захворювання, жертвами стали 68 993 особи.

Вакцинація від коронавірусу почалася в Польщі 27 грудня 2020 р. За минулі місяці в країну надійшло понад 12,9 млн доз вакцини американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, американської фірми Moderna, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson. Понад 13 млн доз вже використано: першу дозу двокомпонентних вакцин отримали 9,7 млн жителів Польщі, повний курс вакцинації пройшли 3,3 млн.

У Польщі зберігається оголошений владою в березні минулого року режим епідемії. Громадянам рекомендовано залишатися вдома і працювати віддалено. Ресторани, кафе і бари працюють тільки на виніс. Запрошувати в гості більше п’яти осіб заборонено. З вівторка з дотриманням санітарних заходів безпеки до роботи повернулися магазини в торгових центрах, частина установ культури і спорту. На початок червня майже всі сектори економіки будуть функціонувати з рядом обмежень.