Пандемия: старейший член Республиканской партии США отказался от участия в съезде из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Председатель финансового комитета и временный президент (председательствует в отсутствие вице-президента США) американского Сената, старший парламентарий-республиканец Чак Грассли (от штата Айова) заявил, что впервые за 40 лет не будет принимать участие в запланированном на конец августа съезде Республиканской партии. Об этом в понедельник сообщило издание из Айовы Des Moines Register, передает УНН.
“Я не собираюсь туда идти. И не собираюсь из-за ситуации с вирусом (новым коронавирусом)”, — заявил 86-летний Грассли.
Он также призвал всех участников предстоящего съезда во время мероприятия носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (Северная Каролина). Предполагается, что в Джексонвилле президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Отметим, ранее о наличии у себя симптомов COVID-19 заявил президент Бразилии.