Пандемія: найстарший член Республіканської партії США відмовився від участі у з'їзді через COVID-19

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Голова фінансового комітету і тимчасовий президент (головує в відсутність віце-президента США) американського Сенату, старший парламентарій-республіканець Чак Грасслі (від штату Айова) заявив, що вперше за 40 років не буде брати участь в запланованому на кінець серпня з’їзді Республіканської партії. Про це в понеділок повідомило видання з Айови Des Moines Register, передає УНН.

“Я не збираюся туди йти. І не збираюся через ситуацію з вірусом (новим коронавірусом)”, — заявив 86-річний Грасслі.

Він також закликав усіх учасників майбутнього з’їзду під час заходу носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

З’їзд республіканців запланований на 24-27 серпня. Його основні заходи, як очікується, пройдуть в містах Джексонвілл (штат Флорида) і Шарлотт (Північна Кароліна). Передбачається, що в Джексонвіллі президент США Дональд Трамп оголосить про те, що згоден на висунення кандидатом від республіканців на майбутніх виборах глави держави. 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада.

Відзначимо, раніше про наявність у себе симптомів COVID-19 заявив президент Бразилії.

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