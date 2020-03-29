Пандемия коронавируса: за границей на карантине и лечении находится около 200 украинцев

Так, по информации МИДа, один украинец находится на карантине в Австралии, один - в Азербайджане, один в Бельгии, 16 в Бразилии, 9 во Вьетнаме, 10 в Италии, один в Катаре, один в Китае, один в Молдове, двое в Нигерии, один в Нидерландах, трое в ОАЭ, 107 в Польше, 5 в Румынии и один в РФ.

Среди граждан, которые находятся на лечении за границей, трое находятся в Австрии, четыре - в Доминиканской Республике, один в Испании, пять в Италии, двое в Нигерии, один в Нидерландах, двое в ОАЭ, двое в Польше, один на Сейшельских островах, один в США, четверо в Германии и один в Швейцарии.

Кроме того сообщается, что восемь украинцев за рубежом выздоровели - в Японии, Италии, Польши и Германии, и четверо умерли.

Всего, по состоянию на 28 марта, 129 716 граждан вернулись в Украину из-за границы.

Как сообщалось в УНН, за прошедшие сутки в Украине вернулось еще более 16 тыс. человек, их направили на самоизоляцию.

Итоги дня:



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