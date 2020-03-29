Пандемія коронавірусу: за кордоном на карантині та лікуванні перебуває близько 200 українців

КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 20:00 28 березня, 171 громадянин України перебуває на карантині, ще 27 – на лікуванні від коронавірусу в різних країнах світу. Про це повідомляє ресурс МЗС "Коронавірус у світі", передає УНН.