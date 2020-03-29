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Пандемія коронавірусу: за кордоном на карантині та лікуванні перебуває близько 200 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 20:00 28 березня, 171 громадянин України перебуває на карантині, ще 27 – на лікуванні від коронавірусу в різних країнах світу. Про це повідомляє ресурс МЗС "Коронавірус у світі", передає УНН.

Так, за інформацією МЗС, один українець перебуває на карантині в Австралії, один – в Азербайджані, один у Бельгії, 16 в Бразилії, 9 у В’єтнамі, 10 в Італії, один в Катарі, один в Китаї, один у Молдові, двоє в Нігерії, один у Нідерландах, троє в ОАЕ, 107 у Польщі, 5 в Румунії і один в РФ.

Серед громадян, які перебувають на лікуванні за кордоном, троє знаходяться в Австрії, чотири – у Домініканській Республіці, один в Іспанії, п’ятеро в Італії, двоє у Нігерії, один у Нідерландах, двоє в ОАЕ, двоє у Польщі, один на Сейшельських островах, один у США, четверо в Німеччині і один у Швейцарії.

Крім того повідомляється, що вісім українців за кордоном одужали – в Японії, Італії, Польщі та Німеччині, та четверо померли.

Всього, станом на 28 березня, 129 716 громадян повернулись в Україну з-за кордону.

Як повідомлялося в УНН, за минулу добу в Україну повернулось ще понад 16 тис. осіб, їх направили на самоізоляцію.

Підсумки дня:

⬇️ ⬇️ ⬇️

Найактуальніша інформація про обмежувальні заходи у різних країнах світу ⤵️ https://t.co/fpBgHNtSwG

Детально про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID19: https://t.co/6B8ZLFpcH6 pic.twitter.com/5NwiaEJ5xQ

— Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 28, 2020

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