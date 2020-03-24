Пандемия коронавируса: в Польше католическая церковь запретила религиозные обряды на более чем 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Председатель Конференции Епископов Польши архиепископ Станислав Гондецкий призвал мирян и духовенство приспособиться к новым ограничениям, связанным с угрозой распространения коронавируса. Как говорится в коммюнике, во всех религиозных обрядах может участвовать не более 5 человек, отмечает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
Этот лимит не касается священников.
Архиепископ Станислав Гондецкий в своем обращении также попросил, чтобы в связи с угрозой для здоровья поляков, следовать рекомендациям во время предстоящих торжеств, включая литургии Страстной недели. Одновременно, председатель Конференции Епископов Польши призвал участвовать в службах и молитве посредством средств массовой информации. “Верим, что благодаря молитве и усилиям всех нас, мы сможем быстрее снова радоваться совместному торжеству в наших церквях”, — призвал иерарх.
Председатель Конференции Епископов Польши добавил, что он молится за всех, особенно за стариков, больных и одиноких. Он также поучал солидарного осуществления благотворительных поступков адресованных тем, кто в них нуждается.
Добавим, на территории Польши на данный момент зафиксировано 844 случая, из которых 9 — летальные.
5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 1 osoby z woj. wielkopolskiego.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 844/9 (wszystkie pozytywne przypadki / w tym osoby zmarłe).