Пандемія коронавірусу: у Польщі католицька церква заборонила релігійні обряди на більше ніж 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Голова Конференції Єпископату Польщі архієпископ Станіслав Ґондецький закликав мирян і духовенство пристосуватися до нових обмежень, пов’язаних із загрозою поширення коронавірусу. Як мовиться в комюніке, в усіх релігійних обрядах може брати участь не більше, ніж 5 осіб, зазначає УНН з посиланням на Polskie Radio.
Цей ліміт не стосується священників.
Архієпископ Станіслав Ґондецький у своєму зверненні також попросив, щоб у зв’язку із загрозою для здоров’я поляків, дотримуватися рекомендацій під час майбутніх урочистостей, включно з літургією Страсного тижня. Одночасно, голова Конференції Єпископату Польщі закликав брати участь у службах та молитві за посередництвом засобів масової інформації. “Вірмо, що завдяки молитві та зусиллям нас усіх, ми зможемо якнайшвидше знову радіти спільному торжеству в наших церквах”, — закликав ієрарх.
Голова Конференції Єпископату Польщі додав, що він молиться за всіх, особливо за людей похилого віку, хворих і самотніх. Він також заохотив до солідарного здійснення благодійних вчинків адресованих тим, хто їх потребує.
Додамо, на території Польщі наразі зафіксовано 844 випадки, з яких 9 — летальні.
5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 1 osoby z woj. wielkopolskiego.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 844/9 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).