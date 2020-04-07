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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74347 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87712 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100095 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97576 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106925 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92950 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 103672 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106159 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131166 просмотра

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно превысило 7 400 человек, 58 человек - умерли

Киев  •  УНН

 • 19568 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 1 154 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 43 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 954 человека. Общее количество инфицированных достигло 7 497 человек.

“За сутки выздоровело 88 человек: Москва — 16, Московская область −13, Чеченская республика — 12, Свердловская область — 9, Воронежская область — 5, Нижегородская область — 4, Кировская область — 4, Сахалинская область — 4, Калининградская область — 3, Республика Саха (Якутия) — 3, Орловская область — 3, Пермский край — 2, Костромская область — 2, Челябинская область — 2, Республика Татарстан — 2, Краснодарский край −1, Тамбовская область — 1, Белгородская область — 1, Республика Мордовия — 1. Также за сутки зафиксировано 11 летальных случаев: 2 в Москве, 5 в Московской области, 1 в Краснодарском крае, 1 в Республике Бурятия, 1 в Приморском крае, 1 в Иркутской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 58 человек”, — указано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 428 999 человек, по состоянию на 6 апреля 2020 года под контролем остаются 185 789 человек. На сегодняшний день проведено более 795 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей.

Статистика инфицированных COVID-19

Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь:

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