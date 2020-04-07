Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно превысило 7 400 человек, 58 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 1 154 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 43 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 954 человека. Общее количество инфицированных достигло 7 497 человек.
“За сутки выздоровело 88 человек: Москва — 16, Московская область −13, Чеченская республика — 12, Свердловская область — 9, Воронежская область — 5, Нижегородская область — 4, Кировская область — 4, Сахалинская область — 4, Калининградская область — 3, Республика Саха (Якутия) — 3, Орловская область — 3, Пермский край — 2, Костромская область — 2, Челябинская область — 2, Республика Татарстан — 2, Краснодарский край −1, Тамбовская область — 1, Белгородская область — 1, Республика Мордовия — 1. Также за сутки зафиксировано 11 летальных случаев: 2 в Москве, 5 в Московской области, 1 в Краснодарском крае, 1 в Республике Бурятия, 1 в Приморском крае, 1 в Иркутской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 58 человек”, — указано в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 428 999 человек, по состоянию на 6 апреля 2020 года под контролем остаются 185 789 человек. На сегодняшний день проведено более 795 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей.
Статистика инфицированных COVID-19
Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь: