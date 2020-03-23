Пандемия коронавируса: Испания вышла на 3-е место по смертности, власть не уверена, что это "пик эпидемии"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Число жертв коронавируса в Испании достигла 2 182 человек, за последние сутки в стране погибли 462 человека, следует из опубликованных Министерством здравоохранения страны данных, отмечает УНН.
По данным El Pais, 87% умерших — люди старше 70 лет. Больше всего людей с начала вспышки коронавируса умерли в Мадриде — 1 263.
Число случаев заражений, зафиксированных в Испании, составляет 33 089. Это на 4 517 больше, чем днем ранее, сообщает El Pais. По словам директора Координационного центра по оповещения и чрезвычайных ситуаций Минздрава Фернандо Симона, рост числа случаев заражения, о которых сообщается каждый день, постепенно замедляется. “Но мы до сих пор не уверены, что достигли пика эпидемии”, — отметил Симон.
По словам специалиста, рост числа пациентов в отделениях интенсивной терапии снизилось с 15 до 13%. Он высказал мнение, что даже такие небольшие сокращения вселяют надежду.
Накануне Министерство здравоохранения Испании сообщило, что власти закупили 640 тысяч экспресс-тестов в Китае на выявление коронавируса и распространили первые 8 тысяч в автономном сообществе Мадрид, где ситуация тяжелее всего. Страна также собирается импортировать еще 6 млн тестов из европейских стран.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Испания находится на втором месте по количеству случаев заражения в Европе. Первое занимает Италия.
Брифинг Координационного центра по оповещения и чрезвычайных ситуаций МЗ Испании:
Ситуация в Мадриде:
Ситуация в Барселоне: