Пандемія коронавірусу: Іспанія вийшла на 3-є місце за смертністю, влада не впевнена, чи це "пік епідемії"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість жертв коронавірусу в Іспанії сягнула 2 182 осіб, за останню добу в країні померли 462 людини, випливає з опублікованих Міністерством охорони здоров’я країни даних, зазначає УНН.
За даними El Pais, 87% померлих — люди старше 70 років. Найбільше людей з початку спалаху коронавірусу померло в Мадриді — 1 263.
Число випадків заражень, зафіксованих в Іспанії, становить 33 089. Це на 4 517 більше, ніж днем раніше, повідомляє El Pais. За словами директора Координаційного центру з оповіщення і надзвичайних ситуацій МОЗ Фернандо Сімона, зростання кількості випадків зараження, про які повідомляється кожен день, поступово сповільнюється. “Але ми досі не впевнені, що досягли піку епідемії”, — зазначив Сімон.
За словами фахівця, зростання кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знизилося з 15 до 13%. Він висловив думку, що навіть такі невеликі скорочення вселяють надію.
Напередодні Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що влада закупила 640 тисяч експрес-тестів в Китаї на виявлення коронавірусу і поширили перші 8 тисяч в автономному співтоваристві Мадрид, де ситуація найважче. Країна також має намір імпортувати ще 6 млн тестів з європейських країн.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Іспанія знаходиться на другому місці за кількістю випадків зараження в Європі. Перше займає Італія.
Брифінг Координаційного центру з оповіщення і надзвичайних ситуацій МОЗ Іспанії:
Ситуація у Мадриді:
Ситуація у Барселоні: