Пандемия коронавируса резко изменила трафик сайтов: статистика

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пандемия коронавируса повлияла на поисковый трафик по всему миру: пользователи чаще стали заходить на сайты о здоровье, а вот сервисы продающие авиабилеты оказались в очевидном проигрыше. Как перераспределился трафик между сайтами в зависимости от их специализации проанализировал сервис SimilarWeb, передаёт УНН.