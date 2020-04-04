Пандемия коронавируса резко изменила трафик сайтов: статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пандемия коронавируса повлияла на поисковый трафик по всему миру: пользователи чаще стали заходить на сайты о здоровье, а вот сервисы продающие авиабилеты оказались в очевидном проигрыше. Как перераспределился трафик между сайтами в зависимости от их специализации проанализировал сервис SimilarWeb, передаёт УНН.
Стремительный рост объемов трафика показали сайты предоставляющие информацию о коронавирусе.
Так, согласно статистике, сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) who.int, предоставляющий свежую информацию о коронавирусной инфекции (COVID-19), посетили 274.3 миллиона раз за последние 28 дней.
В этот же период на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) cdc.gov было зарегистрировано 350,7 миллионов посещений.
Сайт европейского центра профилактики и контроля заболеваний ecdc.europa.eu посетили 12 миллионов раз, а рекордсменм стал сайт Worldometers worldometers.info, который ведет подсчеты случаев инфицирования коронавирусом, статистику случае выздоровления и смертей. В целом за почти месяц Worldometers набрал 988,8 миллионов посетителей.
Кроме того, SimilarWeb предоставил данные о влиянии коронавируса по секторам и отраслям, на которые нынешняя ситуация влияет больше всего.
В первую очередь это коснулось сферы авиатуризма, где трафик в целом упал на 30,52% за прошлую неделю. Также потеряли в посещаемости веб-сайты сервисов по сдаче жилья в аренду, в среднем трафик здесь за неделю снизился на 21,39%. Пострадали, в частности, такие мастадонты как booking.com (-25,77%) и airbnb.com (-10,22%).
Пострадал и бизнес по сдаче машин в аренду со снижением трафика на 21,42% в тот же период.
В то же время, популярность набирают сайты онлайн-шоппинга (+0,08%), доставки еды (+7,98%) и стриминговые сервисы и кинотеатры (+1,91%).
Напомним, ранее УНН собрал перечень официальных источников, содержащих полезную информацию о вирусе.