Пандемия коронавируса резко изменила трафик сайтов: статистика

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74004 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87387 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100039 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97269 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106847 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92809 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103652 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106155 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131163 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130363 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса резко изменила трафик сайтов: статистика

Пандемия коронавируса резко изменила трафик сайтов: статистика

Киев  •  УНН

 • 30496 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пандемия коронавируса повлияла на поисковый трафик по всему миру: пользователи чаще стали заходить на сайты о здоровье, а вот сервисы продающие авиабилеты оказались в очевидном проигрыше. Как перераспределился трафик между сайтами в зависимости от их специализации проанализировал сервис SimilarWeb, передаёт УНН.

Стремительный рост объемов трафика показали сайты предоставляющие информацию о коронавирусе.

Так, согласно статистике, сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) who.int, предоставляющий свежую информацию о коронавирусной инфекции (COVID-19), посетили 274.3 миллиона раз за последние 28 дней.

В этот же период на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) cdc.gov было зарегистрировано 350,7 миллионов посещений.

Сайт европейского центра профилактики и контроля заболеваний ecdc.europa.eu посетили 12 миллионов раз, а рекордсменм стал сайт Worldometers worldometers.info, который ведет подсчеты случаев инфицирования коронавирусом, статистику случае выздоровления и смертей. В целом за почти месяц Worldometers набрал 988,8 миллионов посетителей.

Кроме того, SimilarWeb предоставил данные о влиянии коронавируса по секторам и отраслям, на которые нынешняя ситуация влияет больше всего.

В первую очередь это коснулось сферы авиатуризма, где трафик в целом упал на 30,52% за прошлую неделю. Также потеряли в посещаемости веб-сайты сервисов по сдаче жилья в аренду, в среднем трафик здесь за неделю снизился на 21,39%. Пострадали, в частности, такие мастадонты как booking.com (-25,77%) и airbnb.com (-10,22%).
Пострадал и бизнес по сдаче машин в аренду со снижением трафика на 21,42% в тот же период.

В то же время, популярность набирают сайты онлайн-шоппинга (+0,08%), доставки еды (+7,98%) и стриминговые сервисы и кинотеатры (+1,91%).

Напомним, ранее УНН собрал перечень официальных источников, содержащих полезную информацию о вирусе

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