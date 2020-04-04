Пандемія коронавірусу різко змінила трафік сайтів: статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу вплинула на пошуковий трафік по всьому світу: користувачі частіше стали заходити на сайти про здоров'я, а ось сервіси, що продають авіаквитки виявилися в очевидному програші. Як перерозподілився трафік між сайтами в залежності від їхньої спеціалізації проаналізував сервіс SimilarWeb, передає УНН.
Стрімке зростання обсягів трафіку показали сайти, що надають інформацію про коронавірус.
Так, згідно зі статистикою, сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) who.int, що надає свіжу інформацію про коронавірусну інфекцію (COVID-19), відвідали 274,3 мільйона разів за останні 28 днів.
В цей же період на сайті Центру по контролю і профілактиці захворювань США (ЦКЗ) cdc.gov було зареєстровано 350,7 мільйонів відвідувань.
Сайт європейського центру профілактики та контролю захворювань ecdc.europa.eu відвідали 12 мільйонів разів, а рекордсменм став сайт Worldometers worldometers.info, який веде підрахунки випадків інфікування коронавірусом, статистику випадків одужання та смертей. В цілому за майже місяць Worldometers набрав 988,8 мільйонів відвідувачів.
Крім того, SimilarWeb надав дані про вплив коронавірусу на сектори та галузі, на які нинішня ситуація впливає найбільше.
В першу чергу це торкнулося сфери авіатуризму, де трафік в цілому впав на 30,52% за минулий тиждень. Також втратили в відвідуваності веб-сайти сервісів зі здачі житла в оренду, в середньому трафік тут за тиждень знизився на 21,39%. Постраждали, зокрема, такі мастадонти як booking.com (-25,77%) і airbnb.com (-10,22%).
Постраждав і бізнес зі здачі машин в оренду - зниження трафіку на 21,42% в той же період.
У той же час, популярність набирають сайти онлайн-шопінгу (+0,08%), доставки їжі (+7,98%) і стрімінгові сервіси і кінотеатри (+1,91%).
Нагадаємо, раніше УНН зібрав перелік офіційних джерел, що містять корисну інформацію про вірус.