Пандемія коронавірусу різко змінила трафік сайтів: статистика

ukru
16:58 • 33795 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 107911 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 188231 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 191408 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 195630 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 197185 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 173909 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184265 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145016 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149959 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 66128 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 124099 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 131588 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 109013 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 198148 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 188227 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 191405 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 195627 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 197181 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 173905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 26862 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 6623 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 109013 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 124099 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110989 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу різко змінила трафік сайтів: статистика

Пандемія коронавірусу різко змінила трафік сайтів: статистика

Київ • УНН

 • 30499 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу вплинула на пошуковий трафік по всьому світу: користувачі частіше стали заходити на сайти про здоров'я, а ось сервіси, що продають авіаквитки виявилися в очевидному програші. Як перерозподілився трафік між сайтами в залежності від їхньої спеціалізації проаналізував сервіс SimilarWeb, передає УНН.

Стрімке зростання обсягів трафіку показали сайти, що надають інформацію про коронавірус.

Так, згідно зі статистикою, сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) who.int, що надає свіжу інформацію про коронавірусну інфекцію (COVID-19), відвідали 274,3 мільйона разів за останні 28 днів.

В цей же період на сайті Центру по контролю і профілактиці захворювань США (ЦКЗ) cdc.gov було зареєстровано 350,7 мільйонів відвідувань.

Сайт європейського центру профілактики та контролю захворювань ecdc.europa.eu відвідали 12 мільйонів разів, а рекордсменм став сайт Worldometers worldometers.info, який веде підрахунки випадків інфікування коронавірусом, статистику випадків одужання та смертей. В цілому за майже місяць Worldometers набрав 988,8 мільйонів відвідувачів.

Крім того, SimilarWeb надав дані про вплив коронавірусу на сектори та галузі, на які нинішня ситуація впливає найбільше.

В першу чергу це торкнулося сфери авіатуризму, де трафік в цілому впав на 30,52% за минулий тиждень. Також втратили в відвідуваності веб-сайти сервісів зі здачі житла в оренду, в середньому трафік тут за тиждень знизився на 21,39%. Постраждали, зокрема, такі мастадонти як booking.com (-25,77%) і airbnb.com (-10,22%).
Постраждав і бізнес зі здачі машин в оренду - зниження трафіку на 21,42% в той же період.

У той же час, популярність набирають сайти онлайн-шопінгу (+0,08%), доставки їжі (+7,98%) і стрімінгові сервіси і кінотеатри (+1,91%).

Нагадаємо, раніше УНН зібрав перелік офіційних джерел, що містять корисну інформацію про вірус.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68