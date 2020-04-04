Пандемія коронавірусу різко змінила трафік сайтів: статистика

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу вплинула на пошуковий трафік по всьому світу: користувачі частіше стали заходити на сайти про здоров'я, а ось сервіси, що продають авіаквитки виявилися в очевидному програші. Як перерозподілився трафік між сайтами в залежності від їхньої спеціалізації проаналізував сервіс SimilarWeb, передає УНН.