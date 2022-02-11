"Пан Курчак" экспортировал в Нидерланды курятину, зараженную сальмонеллой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина доставила в Нидерланды зараженную сальмонеллой курятину. Об этом сообщает Главное управление Держпродспоживслужби в Волынской области, передает УНН.
Детали
Сальмонеллу обнаружили в замороженном филе куриной грудки украинского производителя Ооо "Птицекомплекс Губин". Об этом факте украинских контролеров проинформировала система RASFF.
Расследование по данному случаю проводит Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области.
Добавим, что предприятие выпускает продукцию под торговой маркой "Пан Курчак".
Справка
Система RASFF была создана в 1979 году. Через RASFF можно обмениваться информацией и оперативно противодействовать рискам по безопасности пищевых продуктов и кормов.