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15 марта, 19:03 • 104585 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138580 просмотра

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15 марта, 13:22 • 120571 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114291 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103207 просмотра

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"Пан Курчак" экспортировал в Нидерланды курятину, зараженную сальмонеллой

"Пан Курчак" экспортировал в Нидерланды курятину, зараженную сальмонеллой

Киев • УНН

 • 22783 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина доставила в Нидерланды зараженную сальмонеллой курятину. Об этом сообщает Главное управление Держпродспоживслужби в Волынской области, передает УНН.

Детали

Сальмонеллу обнаружили в замороженном филе куриной грудки украинского производителя Ооо "Птицекомплекс Губин". Об этом факте украинских контролеров проинформировала система RASFF.

Расследование по данному случаю проводит Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области.

Добавим, что предприятие выпускает продукцию под торговой маркой "Пан Курчак".

Справка

Система RASFF была создана в 1979 году. Через RASFF можно обмениваться информацией и оперативно противодействовать рискам по безопасности пищевых продуктов и кормов.

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