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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52443 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Пан Курчак" експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою

"Пан Курчак" експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою

Київ • УНН

 • 22785 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна доправила до Нідерландів заражену сальмонелою курятину. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, передає УНН.

Деталі

Сальмонелу виявили в замороженому філе курячої грудки українського виробника ТзОВ «Птахокомплекс Губин». Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF.

Розслідування щодо даного випадку проводить Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Додамо, що підприємство випускає продукцію під торговою маркою «Пан Курчак».

Довідка 

Систему RASFF було створено у 1979 році. Через RASFF можна обмінюватися інформацією та оперативно протидіяти ризикам щодо безпечності харчових продуктів та кормів.

Українські Національні Новини

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