"Пан Курчак" експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна доправила до Нідерландів заражену сальмонелою курятину. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, передає УНН.
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Сальмонелу виявили в замороженому філе курячої грудки українського виробника ТзОВ «Птахокомплекс Губин». Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF.
Розслідування щодо даного випадку проводить Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Додамо, що підприємство випускає продукцію під торговою маркою «Пан Курчак».
Довідка
Систему RASFF було створено у 1979 році. Через RASFF можна обмінюватися інформацією та оперативно протидіяти ризикам щодо безпечності харчових продуктів та кормів.