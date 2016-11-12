Пан Ги Мун рассчитывает на сотрудничество ООН с аппаратом Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в пятницу вечером телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах президента США. Как сообщила пресс-служба всемирной организации, собеседники договорились оставаться на связи друг с другом, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.
"Генеральный секретарь приветствовал призывы избранного президента Трампа к единству после тяжелых выборов. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и ООН будут поддерживать свои традиционно прочные связи и сотрудничать в продвижении мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека по всему миру. Они договорились оставаться на связи ", - отмечается в сообщении.
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Пан Ги Мун призвал всех американцев сохранять верность духу единства.
Напомним, что Генсек ООН Пан Ги Мун выступил в среду перед журналистами в штаб-квартире ООН, где поздравил Д.Трампа с избранием на пост президента США.
По его словам, во всемирной организации рассчитывают, что новая администрация в Вашингтоне будет стремиться к укреплению международного сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, поощрение прав человека и глобального социально-экономического развития.