Пан Гі Мун розраховує на співробітництво ООН з апаратом Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун провів у п’ятницю ввечері телефонну розмову з Дональдом Трампом, привітавши його з перемогою на виборах президента США. Як повідомила прес-служба всесвітньої організації, співрозмовники домовилися залишатися на зв’язку один з одним, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.
“Генеральний секретар привітав заклики обраного президента Трампа до єдності після важких виборів. Генеральний секретар висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати і ООН будуть підтримувати свої традиційно міцні зв’язки та співпрацювати в просуванні миру та безпеки, сталого розвитку та прав людини по всьому світу. Вони домовилися залишатися на зв’язку,” — наголошується в повідомленні.
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Пан Гі Мун закликав усіх американців зберігати вірність духу єдності.
Нагадаємо, що Генсек ООН Пан Гі Мун виступив в середу перед журналістами в штаб-квартирі ООН, де привітав Д.Трампа з обранням на пост президента США.
За його словами, у всесвітній організації розраховують, що нова адміністрація у Вашингтоні буде прагнути до зміцнення міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі зміною клімату, заохочення прав людини та глобального соціально-економічного розвитку.