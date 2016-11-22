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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 8356 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Памятник шахтерам всех поколений установят в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кропивницкий - шахтерский город, и здесь должен быть установлен памятный знак шахтерам всех поколений. С таким предложением к городским властям обратился "Союз инвалидов труда Ингульского рудоуправления". Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.

Памятник шахтерам всех поколений установят в Кропивницком

Инициаторы предлагают установить памятный знак на углу улиц Куропятникова и Крепостной в Школьном микрорайоне, где проживают много шахтеров ГП "ВостГОК".

Городская топонимическая комиссия рассмотрела и согласовала установку памятника на этом месте. Памятный знак из гранита будет изготовлен и установлен на средства мецената - директора шахты Равиля Аглиулина.

Украинские Национальные Новости

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