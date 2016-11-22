Памятник шахтерам всех поколений установят в Кропивницком

Инициаторы предлагают установить памятный знак на углу улиц Куропятникова и Крепостной в Школьном микрорайоне, где проживают много шахтеров ГП "ВостГОК".

Городская топонимическая комиссия рассмотрела и согласовала установку памятника на этом месте. Памятный знак из гранита будет изготовлен и установлен на средства мецената - директора шахты Равиля Аглиулина.