Пам’ятник шахтарям усіх поколінь встановлять у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кропивницький — шахтарське місто, і тут має бути встановлений пам’ятний знак шахтарям усіх поколінь. З такою пропозицією до міської влади звернулася “Спілка інвалідів праці Інгульського рудоуправління”. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Ініціатори пропонують встановити пам’ятний знак на розі вулиць Куроп’ятникова і Фортечної у Шкільному мікрорайоні, де проживають багато шахтарів ДП “СхідГЗК”.
Міська топонімічна комісія розглянула і погодила встановлення пам’ятника на цьому місці. Пам’ятний знак із граніту буде виготовлений і встановлений за кошти мецената — директора шахти Равіля Агліуліна.