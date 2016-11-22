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Пам’ятник шахтарям усіх поколінь встановлять у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 6963 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кропивницький — шахтарське місто, і тут має бути встановлений пам’ятний знак шахтарям усіх поколінь. З такою пропозицією до міської влади звернулася “Спілка інвалідів праці Інгульського рудоуправління”. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.

Пам’ятник шахтарям усіх поколінь встановлять у Кропивницькому

Ініціатори пропонують встановити пам’ятний знак на розі вулиць Куроп’ятникова і Фортечної у Шкільному мікрорайоні, де проживають багато шахтарів ДП “СхідГЗК”.

Міська топонімічна комісія розглянула і погодила встановлення пам’ятника на цьому місці. Пам’ятний знак із граніту буде виготовлений і встановлений за кошти мецената — директора шахти Равіля Агліуліна.

Українські Національні Новини

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