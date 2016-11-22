Пам’ятник шахтарям усіх поколінь встановлять у Кропивницькому

Ініціатори пропонують встановити пам’ятний знак на розі вулиць Куроп’ятникова і Фортечної у Шкільному мікрорайоні, де проживають багато шахтарів ДП “СхідГЗК”.

Міська топонімічна комісія розглянула і погодила встановлення пам’ятника на цьому місці. Пам’ятний знак із граніту буде виготовлений і встановлений за кошти мецената — директора шахти Равіля Агліуліна.