Память погибших ликвидаторов почтили в Житомире

Около сотни житомирян, среди которых представители власти, ликвидаторы и горожане возложили цветы к мемориальной доске памяти первого министра Минчернобыля Украины Г.О.Готовчиця, мемориального памятника работникам органов внутренних дел - жертвам Чернобыля, памятного знака "Черная боль" и памятника "Пожарным, которые спасли мир".

Представители духовенства провели молебен по погибшим, а военные прошли торжественным шествием в честь героев.

Напомним, 26 апреля память жертв Чернобыльской катастрофы почтили в Херсоне .