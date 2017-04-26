Память погибших ликвидаторов почтили в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Житомире. Сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА, передает УНН.
Около сотни житомирян, среди которых представители власти, ликвидаторы и горожане возложили цветы к мемориальной доске памяти первого министра Минчернобыля Украины Г.О.Готовчиця, мемориального памятника работникам органов внутренних дел - жертвам Чернобыля, памятного знака "Черная боль" и памятника "Пожарным, которые спасли мир".
Представители духовенства провели молебен по погибшим, а военные прошли торжественным шествием в честь героев.
Напомним, 26 апреля память жертв Чернобыльской катастрофы почтили в Херсоне .