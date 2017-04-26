Пам'ять загиблих ліквідаторів вшанували у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували у Житомирі. Повідомили у прес-службі Житомирської ОДА, передає УНН.
Близько сотні житомирян, серед яких представники влади, ліквідатори та містяни поклали квіти до меморіальної дошки пам’яті першого Міністра Мінчорнобиля України Г.О.Готовчиця, меморіального пам’ятника працівникам органів внутрішніх справ — жертвам Чорнобиля, пам’ятного знака “Чорна біль” та пам’ятника “Пожежним, які врятували світ”.
Представники духовенства провели молебень за загиблими, а військові пройшли урочистою ходою на честь героїв.
Нагадаємо, 26 квітня пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи вшанували у Херсоні.