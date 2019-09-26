Паломнику-хасиду с ребенком запретили въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" отказали во въезде паломнику-хасиду с ребенком, который отказался проходить паспортный контроль. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
Сообщается, что в Украину прибывают десятки тысяч паломников, чтобы отметить иудейский Новый год Рош-ха-Шана в городе Умань Черкасской области. На территории аэропорта "Борисполь" работает ситуационный центр, который в случае нестандартной ситуации должен оперативно реагировать и осуществлять коммуникацию между подразделениями и службами аэропорта.
"В настоящее время было обнаружено одно нарушение. При прохождении пограничного контроля пассажирами рейса сообщением "Тель-Авив - Киев", гражданин Израиля с ребенком 10 лет отказался проходить паспортный контроль. Поэтому ему запретили пересечение государственной границы и вернули на родину ближайшим рейсом", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украину уже прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов для празднования Рош-ха-Шана.