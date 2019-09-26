Паломнику-хасиду з дитиною заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відмовили у в’їзді прочанину-хасиду з дитиною, який відмовився проходити паспортний контроль. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, передає УНН.
Повідомляється, що до України прибувають десятки тисяч паломників, щоб відзначити іудейський Новий рік Рош-ха-Шана у місті Умань на Черкащині. На території аеропорту "Бориспіль" працює ситуаційний центр, який у разі нестандартної ситуації повинен оперативно реагувати та здійснювати комунікацію між підрозділами і службами аеропорту.
"На даний час було виявлено одне порушення. Під час проходження прикордонного контролю пасажирами рейсу сполученням "Тель-Авів - Київ", громадянин Ізраїлю із дитиною 10-ти років відмовився проходити паспортний контроль. Відтак йому заборонили перетин державного кордону і повернули на Батьківщину найближчим рейсом", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україну вже прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів для святкування Рош-ха-Шана.