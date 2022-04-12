Топливо на фоне войны подорожало почти на треть - НБУ

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"В дальнейшем более быстрыми темпами дорожало топливо (на 30% г/г). Это прежде всего объясняется стремительным подорожанием нефти в мире, разрушением объектов топливной инфраструктуры российскими захватчиками и проблемами с поставкой горючего. В то же время снижение налога на добавленную стоимость и отмена акциза на топливо во второй половине марта сдерживало рост цен", - сообщили в НБУ.

Детали

В целом ускорение инфляции до 13,7% в марте в Нацбанке объяснили "нарушением цепей поставок, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения россии на Украину".

Кроме того, указали в НБУ, ускорение инфляции может объясняться вероятным значительным ростом цен в частично захваченных областях из-за блокирования российскими захватчиками поставки товаров. "Прежде всего стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и топливо", - подытожили в Нацбанке.