Топливный кризис: контролеры в Киеве уже наложили на АЗС штрафы на более 1,5 млн грн и просят отменить мораторий на проверку горючего

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«Судя по мониторингу последних двух недель, можно сказать, что цена на горючее колеблется от 52 до 58 грн, что полностью законно и отвечает всем нормативным актам. По городу Киеву сегодня бензин и дизтопливо есть. Присутствуют очереди, но горючее можно приобрести», – отметил Рубан.

Детали

Что касается проверок АЗС на завышение цены, то, по его словам, за почти полтора месяца в Киеве их проведено уже более 150, около 10-15 проверок ежедневно. Выявлено более 100 нарушений с наложенными штрафами на сумму более полутора миллионов гривен. На АЗС, где идет завышение цен, Госпотребслужба будет и дальше продолжать мониторинг.

Цитата

«Относительно качества горючего и метрологической поверки количества залитого горючего – сейчас это действительно проблематика. К сожалению, Кабинетом министров, в связи с военным положением, наложен мораторий на определенные проверки. В связи с этим некоторые АЗС совершают мошеннические действия. Уже направлена ​​информация Кабмину о возобновлении контроля над метрологическим надзором, а это количество горючего, а также проверок качества. Потому что через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать то горючее, которое сегодня фактически разводят с неизвестным веществом», – сообщил Рубан.

Напомним

Кабинет министров Украины приостановил госрегулирование цен на горючее для того, чтобы предоставить возможность операторам рынка транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.