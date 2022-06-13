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Топливный кризис: контролеры в Киеве уже наложили на АЗС штрафы на более 1,5 млн грн и просят отменить мораторий на проверку горючего

Киев • УНН

 • 311222 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. За последние полтора месяца только в столице по результатам проведенных на АЗС проверок наложены штрафы на общую сумму свыше 1,5 млн грн. Госпродпотребслужба также просит отменить мораторий на проведение проверок качества горючего, ведь есть случаи его разведения. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

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«Судя по мониторингу последних двух недель, можно сказать, что цена на горючее колеблется от 52 до 58 грн, что полностью законно и отвечает всем нормативным актам. По городу Киеву сегодня бензин и дизтопливо есть. Присутствуют очереди, но горючее можно приобрести», – отметил Рубан.

Детали

Что касается проверок АЗС на завышение цены, то, по его словам, за почти полтора месяца в Киеве их проведено уже более 150, около 10-15 проверок ежедневно. Выявлено более 100 нарушений с наложенными штрафами на сумму более полутора миллионов гривен. На АЗС, где идет завышение цен, Госпотребслужба будет и дальше продолжать мониторинг.

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«Относительно качества горючего и метрологической поверки количества залитого горючего – сейчас это действительно проблематика. К сожалению, Кабинетом министров, в связи с военным положением, наложен мораторий на определенные проверки. В связи с этим некоторые АЗС совершают мошеннические действия. Уже направлена ​​информация Кабмину о возобновлении контроля над метрологическим надзором, а это количество горючего, а также проверок качества. Потому что через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать то горючее, которое сегодня фактически разводят с неизвестным веществом», – сообщил Рубан.

Напомним

Кабинет министров Украины приостановил госрегулирование цен на горючее для того, чтобы предоставить возможность операторам рынка транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.

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