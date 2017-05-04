Палата представителей США одобрила бюджет на противодействие России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Палата представителей Конгресса США в среду, 3 мая, вместе с бюджетом на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября) одобрила законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Один из разделов предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и прекращение деятельности российских спецслужб в Америке. Среди прочего, Госдепартаменту совместно с ФБР и Национальной разведкой США поручено подготовить правила, согласно которым российские дипломаты и персонал российских диппредставительств в США должені предварительно извещать обо всех поездки на территории страны.
В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств. В него должны войти представители разведки, Госдепартамента, Пентагона, ФБР, министерства юстиции, финансового и энергетического ведомств.
В разделе, посвященном финансированию министерства обороны США, говорится, что его средства не могут быть использованы на любые действия, способствующие поддержанию российской аннексии Крыма, признания российского суверенитета над Крымом и поддержки американских инвестиций в Крыму. Министерству финансов поручено контролировать, чтобы американские компании не осуществляли действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
В документах перечислены следующие возможные формы российского влияние, как создание подставных организаций, манипуляции в СМИ, распространение дезинформации, финансирование агентов влияния, провокации, нарушения прав человека, коррупция, убийства политических противников и теракты.
Кроме того, предусмотрено также выделение средств странам Восточного партнерства для имплементации соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом с целью снизить их уязвимость от экономического и политического давления со стороны России.