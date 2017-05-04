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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Палата представителей США одобрила бюджет на противодействие России

Киев • УНН

 • 9988 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Палата представителей Конгресса США в среду, 3 мая, вместе с бюджетом на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября) одобрила законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Палата представителей США одобрила бюджет на противодействие России

Один из разделов предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и прекращение деятельности российских спецслужб в Америке. Среди прочего, Госдепартаменту совместно с ФБР и Национальной разведкой США поручено подготовить правила, согласно которым российские дипломаты и персонал российских диппредставительств в США должені предварительно извещать обо всех поездки на территории страны.

В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств. В него должны войти представители разведки, Госдепартамента, Пентагона, ФБР, министерства юстиции, финансового и энергетического ведомств.

В разделе, посвященном финансированию министерства обороны США, говорится, что его средства не могут быть использованы на любые действия, способствующие поддержанию российской аннексии Крыма, признания российского суверенитета над Крымом и поддержки американских инвестиций в Крыму. Министерству финансов поручено контролировать, чтобы американские компании не осуществляли действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

В документах перечислены следующие возможные формы российского влияние, как создание подставных организаций, манипуляции в СМИ, распространение дезинформации, финансирование агентов влияния, провокации, нарушения прав человека, коррупция, убийства политических противников и теракты.

Кроме того, предусмотрено также выделение средств странам Восточного партнерства для имплементации соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом с целью снизить их уязвимость от экономического и политического давления со стороны России.

 

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