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Палата представників США схвалила бюджет на протидію Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Палата представників Конгресу США в середу, 3 травня, разом з бюджетом на поточний фінансовий рік (закінчується 30 вересня) схвалила законодавчий акт про фінансування діяльності спецслужб на той же період, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Палата представників США схвалила бюджет на протидію Росії

Один з них передбачає заходи зі зниження впливу Москви на внутрішньополітичні процеси в США і припинення діяльності російських спецслужб в Америці. Серед іншого, Держдепартаменту спільно з ФБР і Національної розвідкою США доручено підготувати правила, згідно з якими російські дипломати і персонал російських диппредставництв в США повинен попередньо сповіщати про всі поїздки на території країни.

В іншому розділі йдеться про створення спеціального міжвідомчого комітету, завданням якого буде протидія таємному впливу Росії на громадськість чи уряди іноземних держав. До нього мають увійти представники розвідки, Держдепартаменту, Пентагону, ФБР, міністерства юстиції, фінансового і енергетичного відомств.

У розділі, присвяченому фінансування міністерства оборони США, говориться, що його кошти не можуть бути використані на будь-які дії, що сприяють підтримці російської анексії Криму, визнання російського суверенітету над Кримом і підтримки американських інвестицій в Криму. Міністерству фінансів доручено контролювати, щоб американські компанії не здійснювали дій, що порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

У документах перераховані такі можливі форми російського вплив, як створення підставних організацій, маніпуляції у ЗМІ, поширення дезінформації, фінансування агентів впливу, провокації, порушення прав людини, корупція, вбивства політичних супротивників і теракти.

Крім того, передбачено також виділення коштів країнам Східного партнерства для імплементації угод про вільну торгівлю з Європейським Союзом з метою знизити їх вразливість від економічного і політичного тиску з боку Росії.

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